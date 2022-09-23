الرئيس الأوكراني يدعو الروس إلى "الاحتجاج" على قرار التعبئة الذي أعلنه بوتين

أربيل (كوردستان24)- دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس، الروس إلى التظاهر احتجاجا على قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أو الهرب أو "تسليم أنفسهم" لقوات بلاده.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية، "قتل 55 ألف جندي روسي في هذه الحرب خلال ستة أشهر (...) هل تريدون المزيد؟ كلا؟ احتجوا إذن. ناضلوا. اهربوا أو سلموا أنفسكم" للجيش الأوكراني".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أنتم شركاء سلفا في كل جرائم (الجيش الروسي) وعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها الأوكرانيون. لأنكم لزمتم الصمت، لأنكم لا تزالون تلزمون الصمت".

كما قال زيلينسكي في رسالته: "إنها ساعة الاختيار بالنسبة إليكم. بالنسبة إلى الرجال في روسيا، إنه الاختيار بين الموت والحياة، بين أن يصاب المرء بالشلل أو يحافظ على صحته. وبالنسبة إلى النساء في روسيا يكمن الاختيار في خسارة أزواجهن وأبنائهن وأحفادهن إلى الأبد، أو في محاولة حمايتهم من الموت، من الحرب، من رجل واحد"، في إشارة إلى فلاديمير بوتين.

واعتقلت قوى الأمن الروسية ما لا يقل عن من 1300 شخص الأربعاء خلال مظاهرات عفوية خرجت ضد قرار التعبئة الذي أعلنه الرئيس الروسي في مختلف أنحاء البلاد، وفق منظمة "أو في دي-إنفو".