غوتيريش يؤكده دعمه لمبادرة الكاظمي ورفضه الاعتداءات التي تمس سيادة العراق

أربيل (كوردستان24)- اكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، دعمه لمبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيرا الى رفضه الاعتداءات التي تمس سيادة العراق.

وجاء ذلك، خلال لقاء الكاظمي وغوتيرش، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية المنعقد في نيويورك، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأفاد البيان، بأن غوتيريش دعم "مبادرة الكاظمي في الحوار الوطني بين القوى السياسية، والسعي إلى تحقيق الانفراج السياسي"، مشيراً إلى رفضه "الاعتداءات التي تمس سيادة العراق، ودعم وحدة العراق، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية".

وخلال اللقاء تم بحث الأوضاع في العراق، وجهود الحكومة في تخفيف حدّة الخلافات السياسية، عبر تبنيها مبادرة الحوار الوطني بين القوى السياسية، وتطرق أيضاً إلى الوضع في مخيمات النزوح، وجهود الحكومة في غلق العدد الأكبر منها، وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

كما شهد اللقاء، مناقشة ملف التعليم في العراق، وحرص الحكومة على الارتقاء به، وتطوير البنى التحتية عبر شروعها بتشييد 1000 مدرسة في عموم العراق كمرحلة أولى.

وتناول اللقاء كذلك، ملف الجفاف وتأثيراته الكبيرة على العراق، والتأكيد على أهمية مساعدة العراق في هذا الملف الذي يرتبط بحياة المواطنين واقتصاديات البلد.