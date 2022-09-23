اكثر من 70 ضحية في حصيلة جديدة لـ"قارب الموت" قبالة السواحل السورية

أربيل (كوردستان24)- تم العثور على عشرات الجثث، الخميس والجمعة، لمهاجرين غير شرعيين غرق مركبهم بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية شمال غرب سوريا، حسبما ذكرت مصادر سورية ولبنانبة. وتفيد آخر حصيلة بمقتل 73 شخصا على الأقل في هذه الكارثة.

وهي أعلى حصيلة منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية من لبنان الغارق في الأزمات.

وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش في بيان أن عدد ضحايا غرق المركب بلغ 73 شخصاً "في حصيلة غير نهائية"، موضحا أن عدد "من يتلقون العلاج في مشفى الباسل (في طرطوس) 20 شخصاً".

وكان وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أفاد في وقت سابق عن مقتل 61 شخصاً، موضحاً أن غالبية الركاب الذين تجاوز عددهم المئة هم من اللبنانيين واللاجئين السوريين.

وكان المركب يقل، وفق التلفزيون السوري الرسمي، ما لا يقل عن 150 شخصا، ما يعني أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين.