المدفعية الإيرانية تواصل قصفها لمناطق حدودية في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- تواصل مدفعية الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، قصفها لعدد من المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة أربيل في إقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24، تيفور محمد، ان القصف بدء منذ فجر اليوم، ويستهدف سفوح جبال بربزين وسقر ومراعي هورني في بلدة برادوست بمحافظة أربيل.

وأوضح تيفور محمد، ان سكان المنطقة، اضطروا الى النزوح عن المنطقة خوفا من القصف المدفعي المتواصل.

ويقول الحرس الثوري إن قصفه يستهدف مقرات للمعارضة الكوردية الإيرانية التي تتخذ من المناطق الحدودية منطلقاً "لتأجيج" الاضطرابات التي تفجرت بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وهو ما أشعل موجة مظاهرات غاضبة.

وسبق أن دعا الحرس الثوري في بيان مواطني إقليم كوردستان إلى الابتعاد عن "قواعد" الجماعات المسلحة، متعهداً بمواصلة القصف عليها.