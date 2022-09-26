سیاسة

المدفعية الإيرانية تواصل قصفها لمناطق حدودية في كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان قصف مدفعي ايران اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- تواصل مدفعية الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، قصفها لعدد من المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة أربيل في إقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24، تيفور محمد، ان القصف بدء منذ فجر اليوم، ويستهدف سفوح جبال بربزين وسقر ومراعي هورني في بلدة برادوست بمحافظة أربيل.

وأوضح تيفور محمد، ان سكان المنطقة، اضطروا الى النزوح عن المنطقة خوفا من القصف المدفعي المتواصل.

ويقول الحرس الثوري إن قصفه يستهدف مقرات للمعارضة الكوردية الإيرانية التي تتخذ من المناطق الحدودية منطلقاً "لتأجيج" الاضطرابات التي تفجرت بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وهو ما أشعل موجة مظاهرات غاضبة.

وسبق أن دعا الحرس الثوري في بيان مواطني إقليم كوردستان إلى الابتعاد عن "قواعد" الجماعات المسلحة، متعهداً بمواصلة القصف عليها.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف