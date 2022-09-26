وزير الدفاع يفتتح المنظومة الرادارية الجديدة

أربيل (كوردستان24)- افتتح وزير الدفاع العراقي جمعة عناد المنظومة الرادارية الجديدة والتي تم التعاقد عليها مع شركة تاليس الفرنسية لانجازها، مشيراً الى ان الوزارة استلمت رادارات اثنين من أصل أربعة ستصل تباعاً الى العراق نهاية الشهر الحالي.

وقال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد في كلمة له اليوم أثناء افتتاح وتشغيل منظومة الرادارات الجديدة "نجتمع اليوم في هذا المكان لنفتتح المنظومة الرادارية الجديدة والتي تم التعاقد عليها مع شركة تاليس الفرنسية لإنجازها، إذ تعد هذه المنظومة واحدة من عدة منظومات سيتم نصبها وتشغيلها في العراق لإكمال عملية الكشف والإنذار المبكر للارتفاعات العالية والمتوسطة المعادية".

وأضاف وزير الدفاع "وهذه المنظومات هي ثمرة حجر الأساس الذي وُضع في وقت سابق لمركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي، والذي تم التعاقد عليه مع نفس الشركة الفرنسية لغرض بنائه بشكل متطور وبناء البنى التحتية المؤقتة والدائمية لهذه الرادارات، وقد تمت المباشرة بهذه الأعمال الإنشائية".

وأوضح عناد "لقد تسلمت وزارة الدفاع رادارات نوع GM403 فرنسية الصنع، اثنين من أصل أربع رادارات ستصل تباعاً إلى العراق نهاية الشهر الحالي، والأخير سيصل في الربع الأول من العام المقبل".

وأشار الوزير الى أنه "لقد تم توقيع العقد في العام ٢٠١٥ وواجه الكثير من المصاعب والتأخير نتيجة عدم تسديد المستحقات لشركة تاليس".

وتابع وزير الدفاع قائلاً "بذلنا العديد من الجهود لأجل اتمام وصول هذه الرادارات للعراق وتشغيلها، وجرى تأمين المبالغ اللازمة لغرض التسديد للشركة المصنعة بغية وصولها للعراق، لتضاف الى بقية الترسانة العسكرية التي تمتلكها الوزارة، ولتعزيز قدرات الدفاع الجوي العراقي".

وأضاف عناد "إن الحصول على هذه الرادارات بالإضافة إلى الرادارات الأمريكية الموجودة لدينا اصلاً، سيتم من خلالها تأمين كشف راداري مبكر للأهداف المعادية".

ولفت الوزير الى "اننا اليوم ومن خلال تشغيل هذه المنظومات الحديثة وبناء مركز للعمليات خاص بها، نسعى جاهدين الى تطوير قابلية وقدرة قيادة الدفاع الجوي، لتكون على قدر المسؤولية الكبيرة المنوطة بها، لحماية سماء العراق من أي خرق او اعتداء خارجي".