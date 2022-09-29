القنصلية الأمريكية بأربيل: لا يمكننا ضمان انتهاء الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكدت القنصلية الأمريكية في أربيل، اليوم الخميس، أنه لا يمكنها ضمان انتهاء الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان.

وعللت القنصلية تلك التحذيرات، لاستمرار تعرَض بعد المناطق في الإقليم لقصفٍ إيراني، وعدم قدرة العراق على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين.

وتعرّضت مناطق في محافظتي أربيل، السليمانية وكركوك، لقصفٍ إيراني عنيف استهدفت مقرات ثلاثة أحزابٍ كوردية إيرانية معارضة، تصفها طهران بـ "التنظيمات الإرهابية".

في وقتٍ اعترف الحرس الثوري الإيراني باستخدام 73 صاروخاً بالستياً أرض- أرض، وعشرات المسيّرات في الهجوم الذي تسبب باستشهاد 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين، وفق وزراة الصحة بإقليم كوردستان.

وفي بيانٍ صادرٍ عنها، أوضحت القنصلية الأمريكية ورود تقارير إعلامية إليها، تؤكّد استمرار الهجمات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية ضد حركاتٍ كوردية مناهضة لطهران في إقليم كوردستان، مشيرةً إلى أن الحكومة الأمريكية "لا تعتقد بأن تلك الهجمات قد انتهت".

ودعا البيان، الذي تابعته كوردستان24، مواطني الولايات المتحدة إلى عدم السفر إلى العراق، بسبب "الإرهاب والاختطاف والصراع المسلّح والاضطرابات المدنية"، معتبراً أن قدرة العراق على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين "محدود".

وحددت القنصلية، حزمة من الإجراءات دعت رعاياها للالتزام بها، وهي "تجنّب المناطق الحدودية المتنازع عليها، والمناطق المستهدفة في بردي قرب كركوك، وكويسنجق بأربيل، وزركويزله/ رانيا شرقي السليمانية".

كذلك حذّرتهم من الاقتراب من محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات، مطالبةً إياهم في الوقت ذاته بالبقاء متخفياً والحفاظ على الهواتف المحمولة وقائمة معلومات الاتصال مع القنصلية، كذلك متابعة وسائل الإعلام المحلية، لمعرفة آخر المعلومات الميدانية.