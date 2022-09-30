سیاسة

المدفعية الإيرانية تجدد قصفها لمناطق بإقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- قال مصدر لكوردستان 24 اليوم الجمعة، ان المدفعية الإيرانية تعاود قصف جبال بربزين وسقر، وقرى بن باريز وبن راشكين وبني وبرجيخا، لليوم السادس على التوالي.

في 28 سبتمبر/أيلول، شن الحرس الثوري هجمات بعشرات الصواريخ على مقرات لأحزاب كوردية في إقليم كوردستان، حيث اودى القصف بحياة 13 شخصا واصابة 58، معظمهم من المدنيين وبينهم أطفال.

وجاءت الضربات الإيرانية في سياق متوتر في إيران حيث تنظم تظاهرات ليلية يوميا منذ وفاة الشابة مهسا أميني 22 عاما بعدما أوقفتها شرطة الاخلاق في 16 أيلول/سبتمبر.

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