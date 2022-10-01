خلية الإعلام الأمني تتهم "مندسين" باستخدام العنف ضد القوات العراقية

أربيل (كوردستان24)- اتهمت خلية الإعلام الأمني العراقية، السبت، من أسمتهم بـ العناصر المندسة" باستخدام المولوتوف وبنادق الصيد والاعتداء على القوات الأمنية، خلال التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد.

ودعت الخلية في بيانٍ لها، المشاركين في التظاهرات إلى "تسليم هؤلاء المندسين داخل صفوفهم للأجهزة الأمنية فوراً، والحفاظ على التظاهرة ومنع الإساءة إليها".

يأتي ذلك، بينما قالت قيادة عمليات بغداد: إن الوضع "تحت السيطرة، واتُخِذت كافة التدابير الأمنية لمنع حدوث أعمال عنف".

وأكدت الخلية أن القوات الأمنية "تواصل بمهنية عالية المستوى في التعامل مع المتظاهرين في العاصمة بغداد، دون حمل السلاح أو استخدام أي نوع من القوة معهم".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد تظاهراتٍ حاشدة، بمشاركة أنصار التيار الصدري، في الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين التي انطلقت عام 2019، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات نادت بطرد السفير الإيراني من بغداد، وإجراء تغييرٍ جذري، وإبعاد الفاسدين عن السلطة، وضرورة أن يكون البرلمان ممثلاً للشعب، وألا تكون الحكومة تابعة لأية دولة.