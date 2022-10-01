سیاسة

الكاظمي: وجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة لها

وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار
author_image مظفر مزوري
العراق انهيار مبنى الكاظمي الحكومة الفساد الدفاع المدني

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت بأن حكومته وجهت بفتح تحقيق بالحادث والاجازة الممنوحة في الحكومات السابقة.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع تويتر "وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم".

وأضاف رئيس الحكومة "ووجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة".

وأشار الكاظمي الى "ان الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف