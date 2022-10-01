الكاظمي: وجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة لها

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت بأن حكومته وجهت بفتح تحقيق بالحادث والاجازة الممنوحة في الحكومات السابقة.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع تويتر "وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم".

وأضاف رئيس الحكومة "ووجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة".

وأشار الكاظمي الى "ان الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة".