سیاسة

حكومة كوردستان تخصص مبلغ 262 مليون دينار لضحايا الأسلحة الكيميائية

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أربيل (كوردستان 24)- أكدت دائرة الإعلام والمعلومات يوم السبت، أن حكومة إقليم كوردستان خصصت مبلغ 262 مليون دينار، بهدف معالجة ضحايا الأسلحة الكيميائية.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيانٍ لها، إنه في إطار اهتمامها بمعالجة ضحايا الأسلحة الكيميائية، وبأمرٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خصصت الحكومة مبلغ 262 مليون دينار، لهذا الغرض.

وأشارت إلى أن الهدف من صرف هذا المبلغ، هو متابعة علاج ضحايا الأسلحة الكيميائية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وتابعت أن المبلغ المخصص سيصرف من ميزانية المديرية العامة لصحة حلبجة، وبالتنسيق بين وزارتي الصحة وشؤون الشهداء والمؤنفلين.

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