أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147.600 دينار عراقي

100 يورو = 144.000 دينار عراقي

100 باوند إسترليني = 163.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 7900 دينار عراقي

100 ألف تومان إيراني = 4600 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2014 دينار عراقي

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار24 = 395.000 دينار عراقي

مثقال عيار21 = 355.000 دينار عراقي

مثقال عيار18 = 295.000 دينار عراقي