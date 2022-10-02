أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147.600 دينار عراقي
100 يورو = 144.000 دينار عراقي
100 باوند إسترليني = 163.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 7900 دينار عراقي
100 ألف تومان إيراني = 4600 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2014 دينار عراقي
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار24 = 395.000 دينار عراقي
مثقال عيار21 = 355.000 دينار عراقي
مثقال عيار18 = 295.000 دينار عراقي