الكاظمي يصل مطار أربيل الدولي

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، الى مطار أربيل الدولي، لبدء سلسلة لقاءات مع القادة الكورد في الإقليم.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في استقبال الكاظمي لدى وصوله إقليم كوردستان.

ومن المقرر أن ان يعقد رئيس الوزراء الاتحادي، سلسلة لقاءات مع كل من الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، لبحث آخر مستجدات الوضع في العراق، ولا سيما مسار تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

ومن بين جملة قضايا، يُتوقع أن يبحث الكاظمي مع مسؤولي إقليم كوردستان القصف الذي نفذته إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة وطال مناطق عديدة من الإقليم.

وسيشارك الكاظمي قبل ذلك، في مراسم الذكرى السنوية لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني في قاعة الشهيد سعد عبد الله في أربيل.

وهذه ثالث زيارة يجريها الكاظمي إلى إقليم كوردستان منذ أن تسنم منصبه، والثانية بعد القصف الإيراني العنيف الذي استهدف أربيل في منتصف آذار مارس 2022.