وزيرا خارجية آذربيجان وأرمينيا يبحثان عقد مفاوضات السلام

أربيل (كوردستان24)- اجتمع وزيرا خارجية آذربيجان وأرمينيا في جنيف لبحث عقد مفاوضات السلام إثر المواجهات الحدودية الأخيرة التي هددت بنسف مسار التطبيع بين البلدين، والتي أدت الى مقتل ما لا يقل عن 286 شخصاً في صفوف الطرفين.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية "أن وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان عقدا اجتماعاً للبحث في مفاوضات السلام بين البلدين".

وانطلق اللقاء بين الجانبين بعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في فندق كبير في جنيف قرب مقر الأمم المتحدة، وتم الإعلان عن الاجتماع من قبل وزارة الخارجية الأذربيجانية بتغريدة على موقع تويتر مرفقة بصور تظهر الوفدين جالسين مقابل بعضهما البعض.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن الجمعة بأن وزير الخارجية الأرميني ونظيره الأذربيجاني سيلتقيان في جنيف "للبدء في محادثات بالعمق بشأن نص اتفاقية سلام".

وخلال مفاوضات قادها الاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان ومايو/أيار اتفق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وباشينيان "على دفع المحادثات إلى الأمام" بشأن اتفاقية سلام، والتقيا مرة أخيرة في بروكسل في 31 أغسطس/آب خلال مفاوضات تمت برعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وقتل الشهر الماضي ما لا يقل عن 286 شخصا في صفوف الطرفين قبل هدنة توسطت بها الولايات المتحدة ووضعت حدا لأسوأ مواجهات منذ الحرب التي تواجه فيها البلدان الواقعان في منطقة القوقاز العام 2020 .

وأكدت يريفان أن ثلاثة من جنودها قتلوا في مواجهات حدودية الأسبوع الماضي متهمة باكو بذلك وطالبت بانتشار مهمة مراقبة دولية على الأرض.

وتواجهت باكو ويريفان في حربين 2020 وفي التسعينات بشأن السيادة على إقليم ناغورني قره باغ الأذربيجاني الذين يسكنه أرمن. وحصدت حرب 2020 التي استمرت عشرة أسابيع أرواح أكثر من 6500 جندي من الطرفين وانتهت بوقف لإطلاق نار توسطت بشأنه روسيا.

المصدر: فرانس برس