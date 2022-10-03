سیاسة

مجلس الأمن يجتمع بشان الوضع في العراق

من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بلاسخارت إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق
author_image مظفر مزوري
العراق الامم المتحدة مجلس الامن الشأن العراقي بلاسخارت

أربيل (كوردستان24)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق، مضيفاً انه من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت كلمة في الاجتماع.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان له نشرته على صفحتها الرسمية على موقع تويتر "سيعقد مجلس الامن التابع للأمم المتحدة جلسة بشأن بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثء 4 تشرين الأول 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، والخامسة مساءً بتوقيت بغداد".

وأضاف بيان بعثة الأمم المتحدة "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بلاسخارت إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق وبشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي".

وأشار البيان الى أنه "سيتم بث الجلسة مباشرة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، كما ستكون الترجمة الفورية الى العربية متاحة خلال البث".

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