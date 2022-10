باحثٌ سويدي يحصل على جائزة نوبل للطب لعام 2022

أربيل (كوردستان 24)- نال الباحث السويدي، سفانتي بابو، جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء لعام 2022، لدوره في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

وأعلن معهد "كارولينسكا" في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الاثنين، منح الجائزة وقيمتها (10 ملايين كرون سويدي، ما يعادل 900 ألف دولار)، لـ بابو الذي يُعدّ أول باحث يضع تسلسلاً لجينوم الإنسان البدائي.

وقالت جمعية نوبل تعليقاً على منح الجائزة: "من خلال الكشف عن الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضة، فإن اكتشافاته توفر الأساس لاستكشاف ما يجعلنا بشراً متفردين".

وجائزة نوبل للطب، هي من ضمن مجموعة جوائز دولية سنوية تمنحها مؤسسات سويدية ونرويجية في مجال الكيمياء والفيزياء والاقتصاد والأدب والسلام.

بابو المولود في ستوكهولم عام 1955، صنع اسمه في هذا المجال من خلال وضع تسلسل جينوم إنسان نياندرتال، واكتشاف شكل حياة شبيه بالإنسان غير معروف سابقاً"دينيسوفان". وأظهر أيضاً أن الجينات المساهمة في كليهما، لا تزال موجودة في الإنسان الحديث.

ويعمل الباحث السويدي في معهد "ماكس بلانك" للأنثروبولوجيا التطورية في مدينة لايبزيغ الألمانية منذ 1999.

وذهبت جائزة العام الماضي 2021، إلى الباحثَين ديفيد يوليوس وأردم باتابوتيان، مكتشفا مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.

ألفريد نوبل، وهو صناعي سويدي ومخترع الديناميت والأب الروحي لجائزة نوبل التي تُعدّ من أكثر الجوائز المرموقة الممنوحة في مجالات تخصصها، كان قد صادق على الجائزة السنوية في وصيته عام 1895، ومُنحت لأول مرة عام 1901.

