كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً حلق فوق اليابان وواشنطن تتعهد بردٍّ قوي

أربيل (كوردستان24)-أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده "تدين بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صباح الثلاثاء، صاروخاً بالستياً حلق على الأرجح فوق أراضيها الشمالية قبل أن يسقط في المحيط الهادئ، وواشنطن تتعهد بردٍّ دوليٍّ مناسبٍ وقوي.

وبيونغ يانغ التي تمتلك السلاح النووي أجرت هذه السنة سلسلة تجارب غير مسبوقة من حيث الوتيرة، وبلغت هذه التجارب ذروتها الأسبوع الماضي حين أطلق الجيش الكوري الشمالي 4 صواريخ بالستية قصيرة المدى.

وقال كيشيدا للصحافيين إن "صاروخاً بالستياً عَبَر على الأرجح فوق بلدنا قبل أن يسقط في المحيط الهادئ"، مضيفاً "إنه عمل عنف يأتي عقب عمليات إطلاق متكرّرة وحديثة لصواريخ بالستية، ونحن ندين بشدة هذا الأمر".

ونددت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بإطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فوق اليابان الثلاثاء، مؤكدة أن "التزامات واشنطن بالدفاع عن اليابان و كوريا الجنوبية لا تزال صارمة".

وذكرت في بيان أن "الولايات المتحدة تدين هذه الأعمال وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار".

وأجرى مستشار الأمن القومي جايك ساليفان محادثات منفصلة مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني لبلورة رد "دولي مناسب وقوي".

وأجرت سيول وطوكيو وواشنطن في 30 أيلول سبتمبر تدريبات ثلاثية ضد غواصات، في سابقة من نوعها منذ 5 سنوات.

وأتت هذه التدريبات بعيد أيام من مناورات واسعة النطاق أجرتها القوات البحرية الأمريكية والكورية الجنوبية قبالة شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: فرانس برس