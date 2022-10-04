تراس تشيد بالقيم المشتركة مع كوردستان وتؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين الجانبين

أربيل (كوردستان24)- عبّرت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس اليوم الثلاثاء، عن تقدير بلادها للعلاقة القوية القائمة مع ٳقليم كوردستان، مشيرةً إلى أن المملكة المتحدة لديها مع الإقليم قيم مشتركة مثل حرية التعبير والتربية ومواجهة الإرهاب، مشددة على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

جاء ذلك في رسالة تلقاها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، من ليز تراس، حيث عبرت فيها عن سعادتها حيال اللقاء به مرةً أخرى في لندن، وموجهةً شكرها له لحضوره مراسم عزاء الملكة اليزابيث الثانية.

وأكدت تراس في رسالتها عن تقدير بلادها للعلاقة القوية القائمة مع إقليم كوردستان، مشيرة الى ان العديد من القيم المشتركة مثل حرية التعبير والتربية وكذلك التحديات الأمنية ومواجهة الإرهاب، تجمع بين الجانبين.

وأعربت في ختام رسالتها عن "أملها في العمل بشكلٍ أفضل مع إقليم كوردستان من خلال أدائها لمهامها الجديدة"، مؤكدةً على "أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة".