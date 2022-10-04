رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفيرة الأسترالية لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا غانلي.

وجرى في اللقاء، التباحث بشأن الوضع العام في العراق، والخطوات اللازمة لتجاوز الانسداد السياسي، كما ناقش الجانبان سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وأستراليا.

وعبّرت السفيرة الأسترالية لدى العراق عن استعداد بلادها لتوثيق العلاقات الثنائية، بما يعزز التنسيق والتعاون مع إقليم كوردستان.

هذا وعرض رئيس الحكومة نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال تنويع مصادر الدخل والتحوّل الإلكتروني فيما يتعلق بالخدمات العامة، وتطرق أيضاً إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وشدد على ضرورة حل المشاكل في إطار الدستور، وبما يحترم الحقوق الدستورية لشعب كوردستان ويحفظ مبادئ التوازن والشراكة الحقيقية والتوافق.

كذلك استعرض اللقاء أوضاع النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن التغيّر المناخي في العراق وإقليم كوردستان.