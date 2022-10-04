سیاسة

بريطانيا: نتمتع بـ "قدرة استراتيجية" لتمكين أوكرانيا من الانتصار على روسيا

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عسكريون أوكرانيون يساعدون مدنيين على إخلاء مدينة إيربين شمال غرب كييف في 05 آذار/مارس 2022 - الصورة لفرانس 24
عسكريون أوكرانيون يساعدون مدنيين على إخلاء مدينة إيربين شمال غرب كييف في 05 آذار/مارس 2022 - الصورة لفرانس 24
العالم بريطانيا اوكرانيا روسيا

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يلقي وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خطاباً اليوم الثلاثاء، أما المؤتمر السنوي لحزب المحافظين سيقول فيه، إن بلاده تتمتع بـ قدرة استراتيجية لتمكين أوكرانيا من الانتصار على روسيا.

وسيقول الوزير أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين إن أوكرانيا تحظى بدعم بريطانيا الثابت لجهودها الرامية لدفع قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التراجع.

وسيجدد كليفرلي موقف رئيسة الحكومة ليز تراس التي أعلنت أن "بريطانيا لن تقبل أبدا بضم بوتين مناطق دونيتسك أو لوغانسك أو خيرسون أو زابوريجيا أو حتى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014".

وسيؤكد كليفرلي خلال المؤتمر الذي يعقده حزب المحافظين في برمنغهام في وسط إنكلترا "لسنا معلِّقين، بل نحن لاعبون على أرض الملعب، نُحدث فارقاً، ونروّج لقيمنا".

ومما سيقوله المسؤول البريطاني كذلك: "لذا نحن نقف متكاتفين مع الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن وطنهم، وبريطانيا لديها القدرة الاستراتيجية لتمكينهم من تحقيق الانتصار".

يتزامن هذا الموقف مع تشديد لندن عقوباتها المفروضة على موسكو، مع استهداف قطاعات حساسة في الاقتصاد الروسي رداً على ضم روسيا أربعة مناطق أوكرانية.

كما أن ضمّ موسكو المناطق الأوكرانية الأربع جاء فيما تواجه القوات الروسية هجوماً مُضاداً للجيش الأوكراني استعاد خلاله مساحاتٍ من الجيش الروسي.

المصدر: فرانس برس

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