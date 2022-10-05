الجيش الأوكراني يواصل تقدمه وتراجع روسي كبير شمال خيرسون

أربيل (كوردستان24)- أظهرت خارطة عسكرية نشرتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء تراجعا كبيرا لقواتها شمال خيرسون جنوب أوكرانيا، حيث تواجه ضغوطا شديدة من الجيش الأوكراني فيما أكد الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن جيشه استعاد عشرات البلدات هذا الأسبوع من القوات الروسية في الجنوب وفي الشرق.

من جهته وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة دعم كييف طالما تدافع عن نفسها أمام روسيا، وأبلغ نظيره الأوكراني أن واشنطن أرسلت 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية تتضمن قاذفات صواريخ "هيمارس" شديدة الدقة.

وبينت الخرائط أن القوات الروسية خرجت من عدد كبير من النواحي وبينها دودشاني الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبر، في حين يشن الجيش الأوكراني هجوما مضادا في المنطقة.

ويتمركز حوالي 20 ألف جندي روسي في هذه المنطقة، بحسب التقديرات الغربية والأوكرانية.

وركزت القوات الأوكرانية نيرانها في الأسابيع الأخيرة على مواقع ومستودعات روسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وعلى الجسور الممتدة عليه من أجل قطع خطوط الإمداد الروسية.

وفي خاركيف أظهرت الخرائط أن القوات الروسية تخلت بالكامل تقريبا عن الضفة الشرقية لنهر أوسكيل، حيث كانت تحتفظ بموطئ قدم. لكن الجيش الروسي لم يعلن عن أي انسحاب ولم يدل بأي تعليق بشأن التراجع الذي تظهره الخرائط.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يوم الثلاثاء، أن جيشه يحقق تقدما "سريعا وقويا" في الجنوب وأنه استعاد "عشرات" البلدات هذا الأسبوع من القوات الروسية في الجنوب وفي الشرق.

وقال في خطابه اليومي إن الجيش الأوكراني يحقق "تقدما سريعا وقويا في جنوب بلادنا...تم تحرير العشرات من البلدات هذا الأسبوع وحده".

وأضاف أن بعض الأراضي التي تمت استعادتها هي في خيرسون ولوغانسك ودونيتسك، حيث أجريت استفتاءات الأسبوع الماضي للانضمام إلى روسيا، وصفتها كييف والغرب بغير القانونية.