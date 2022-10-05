سیاسة

إنترميلان يهزم برشلونة في قمة "الأبطال" ويقتنص وصافة المجموعة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان انتر ميلان برشلونة دوري الابطال

أربيل (كوردستان24)- فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على نظيره برشلونة الإسباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب جيوسيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هاكان كالهانغولو، لاعب وسط إنتر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز يرفع إنتر ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط فقط.

وتتجدد مواجهة إنتر وبرشلونة بعد أسبوع في إسبانيا، حيث سيكون الفريق الكتالوني ملزماً بتحقيق الفوز للإبقاء على أمله في المنافسة على التأهل للدور المقبل.

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