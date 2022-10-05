بوتين يوقّع قانون ضمِّ 4 مناطق أوكرانيّة إلى روسيا

أربيل (كوردستان 24)- بعد استفتاءاتٍ وصفتها كييف بـ "الشكلية"، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،الأربعاء، التوقيع على قانون ضمِّ أربع مناطق إلى الاتحاد الروسي، إضافةً إلى تعيين القادة الذين نصبتهم موسكو على رأسها في السابق.

وأعلن مجلس الدوما، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع 4 قوانين دستورية اتحادية بشأن دخول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وزاباروجيا وخيرسون إلى روسيا الاتحادية"، وفق فرانس برس.

المناطق الأربع التي تشكّل نحو 15 % من مساحة أوكرانيا، كانت قد شهدت أواخر سبتمبر أيلول الماضي، استفتاءات شعبية، اعترض عليها الغرب، واصفين إياها بـ "غير القانونية".

وبموجب القانون الموقّع، سيُقبل انضمام المناطق الأربع التي تخضع لسيطرةٍ روسية جزئية، إلى الاتحاد الروسي، "وفقاً لدستور الاتحاد الروسي".

وتواجه القوات الروسية انتكاساتٍ عسكرية جديدة شمال شرقي أوكرانيا، فضلاً عن منطقة خيرسون التي تقول كييف إنها استعادت السيطرة على مساحاتٍ واسعة منها، وأجبرت الجيش الروسي على التخلي عن مواقعها التي تسيطر عليها منذ مارس آذار الماضي.

بالمقابل، أكد المسؤول الروسي في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن القوات الروسية في المنطقة تعيد تجميع صفوفها لشنِّ هجومٍ مضاد وسط مكاسب أوكرانية سريعة.

وأعلن الرئيس الروسي الحرب على أوكرانيا أواخر فبراير شباط 2022، في أعقاب رغبة كييف في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

حربٌ أجبرت الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، على الوقوف إلى جانب أوكرانيا ودعمها عسكرياً.

وأسفرت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا عن مقتل المئات، وتهجير آلاف الأوكرانيين من بلداتهم التي تعرضت لقصفٍ عنيف مع بداية الهجوم الروسي.