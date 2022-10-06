الصحاف: هناك تنسيق بين بغداد وإقليم كوردستان للحد من عمليات القصف على الأراضي العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، ان هناك تنسيقا بين قيادة العمليات المشتركة وسلطات إقليم كوردستان، للحد من تكرار القصف الإيراني على مناطق الإقليم.

وقال الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، ان "وزارة الخارجية العراقية اتخذت تجاه القصف الإيراني جملة من الخطوات كان من بينها إصدار بيان شديد اللهجة وإدانة بأشد العبارات نتيجة هذا الاعتداء الإيراني الاستفزازي أحادي الجانب الذي طال مناطق من إقليم كوردستان العراق وأوقع العديد من الشهداء والجرحى ، إضافة إلى استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

وبين الصحاف أن "هناك تنسيقا بين وزارة الخارجية وقيادة العمليات المشتركة وسلطات إقليم كوردستان العراق ، للحد من تكرار عمليات القصف على الأراضي العراقية".

واشار إلى أن "استمرار الضربات شكل تحولا نوعيا خطيراً بدأت بالقصف المدفعي ومرت بالقصف الصاروخي ثم انتهت بالطائرات المسيرة التي تحمل مواد متفجرة ، وأن استمرار القصف لن ينهي جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة ، بل سيزيد التوتر الأمني ويلقي بظلاله على مستوى العراق والمنطقة".