هيئة الأنواء تتوقع هطول أمطار رعدية وانخفاضا بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد،أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتي الوسطى والشمالية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة والجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً في المنطقتي الوسطى والجنوبية ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في بعض الاماكن تكون رعدية احياناً، اما درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً في المنطقتي الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى ، وتكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الشمالية الجنوبية من البلاد ".

وأشار الى، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".