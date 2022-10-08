سیاسة

نيجيرفان بارزاني يُهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف

أرجو أن تحمل هذه الذكرى المباركة الخير والسعادة والسكينة معها وتصبح حافزاً على المزيد من الالتزام بالقيم والعبر العظيمة التي حملتها رسالة الدين الإسلامي السمحاء
author_image مظفر مزوري
کوردستان المولد النبوي رئيس اقليم كوردستان التآخي التسامح

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت مسلمي كوردستان والعراق والعالم بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلمرمتمنيا ان تكون هذه الذكرى فرصة لتعميق روح التسامح والتآخي والتعايش السلمي.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت في بيان له بمناسبة المولد النبوي الشريف "بمناسبة الذكرى المباركة لمولد رسول الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم) أتقدم بأحر التهاني إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم".

وأضاف رئيس الإقليم "أرجو أن تحمل هذه الذكرى المباركة الخير والسعادة والسكينة معها وتصبح حافزاً على المزيد من الالتزام بالقيم والعبر العظيمة التي حملتها رسالة الدين الإسلامي السمحاء".

وتابع قائلاً "لنتخذ جميعنا من هذه الذكرى فرصة لمزيد من تعميق روح التسامح وإرادة الخير والتآخي والتعايش السلمي".

وأشار الى انه "وفي هذه الذكرى المباركة أدعو الباري تعالى أن يحفظ شعب كوردستان والعراق والمسلمين والإنسانية من كل سوء ومكروه".

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