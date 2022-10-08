انفجارٌ يستهدف جسراً يربط روسيا بـ القرم.. ومستشار زيلينسكي يقول إنها "البداية"

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل إعلامٍ روسيّة، السبت، إن حريقاً ضخماً اندلع على جسر كيرتش الذي يصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم، بسبب انفجار شاحنةٍ مفخخة.

ياتي ذلك، بعد ساعاتٍ على إعلان موسكو عن سيطرة قواتها على ثلاث قرى شرقي أوكرانيا، بعد خسارة مساحات واسعة من الأراضي خلال الأسابيع الأخيرة لصالح كييف.

وذكر الإعلام الروسي، نقلاً عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن الانفجار الذي وقع في وقتٍ مبكّر من صباح السبت، تسبب باشتعال النيران في عددٍ من صهاريج الوقود في قطارٍ كان يسير على الجسر الذي افتتحه بوتين عام 2018.

من جانبه، اتّهم رئيس مجلس القرم، فلاديمير كونستانتينوف، أوكرانيا بالوقوف وراء الحادث الذي ألحق أضراراً بجزءٍ من الجسر الذي هو عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بطول 19كم.

في المقابل، هدّد مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، بتدمير كل شيء "غير شرعي"، قائلاً: "إنها البداية.. كل شيء غير شرعي يجب تدميره".