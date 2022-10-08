مسرور بارزاني يوضّح أسباب عدم استقرار العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن العراق يمتلك ثروة طبيعية وبشرية كبيرة، ورغم ذلك لم يستغل ذلك في سبيل تحقيق الأمن والسلام.

وخلال كلمته في مؤتمر (القضية الكوردية في الشرق الأوسط) المنعقد في أربيل، اليوم السبت، أشار مسرور بارزاني إلى أن عائدات العراق تقدّر بمئات المليارات الدولارات، وإقليم كوردستان يحصل فقط على 5 بالمئة منها.

وتساءل "هل التقدم الموجود في الإقليم موجودٌ في تلك المناطق الأخرى من العراق، سواء كانت مناطق سنية أو شيعية"، قائلاً "نحن لا نرى أي تقدم هناك، إذاً هناك شيء خاطئ".

واعتبر مسرور بارزاني خلال كلمته، أن سبب عدم التقدم في باقي المناطق العراقية نابعٌ من "عدم وجود إدارةٍ جيدة، ولو كان هناك تطبيقٌ للدستور، لدي قناعة بأن العراق سيكون بمستوى آخر".

وأضاف "يجب أن نفكر في كيفية تأسيس إدارةٍ ناجحة، تكون عند طموح الشعب العراقي وشعب إقليم كوردستان".

وفي موضوعٍ ذات صلة، أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان أن العنف المستمر في العراق وظهور المنظمات الإرهابية، سببه "عدم المساواة وعدم العدالة وانتشار الفساد، كذلك عدم توفر الخدمات، كلها أمورٌ تُتعِب الشعب، وتدفع بتلك التنظيمات الإرهابية باستغلال حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد".

وأضاف "الذين ساعدوا القاعدة وداعش في العراق، لم يكن لديهم معرفة بسياسات تلك التنظيمات وأفكارها، لكن من منظور الانتقام، أرادوا التعبير عن عدم رضاهم عن الحكومة والسلطة التي فُرِضت عليهم، وإن لم يتم إيجاد الحلول لكل هذه المشاكل، لن نجد السلام في العراق".

وقال مسرور بارزاني "يجب أن نتجاوز المجاملات السياسية في العراق ونجد الحلول المناسبة، يجب أن نكون صادقين في تحديد الأخطاء والمشاكل".