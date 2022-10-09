أسعار الدولار والعملات العالمية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أسعار الدولار والعملات العالمية، بلغت اليوم الأحد في تداولات أسواق إقليم كوردستان كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148350 دينار
100 يورو = 145000 دينار
100 جنيه إسترليني = 164500 دينار
100 ليرة تركية = 8000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4560 دينار
دينار أردني واحد = 2015 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 405000 دينار
مثقال عيار 21 = 360000 دينار
مثقال عيار 18 = 305000 دينار