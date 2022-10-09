هيئة الأنواء: انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الأحد، حالة الطقس للأسبوع الحالي، فيما توقعت انخفاض بدرجات الحرارة وتصاعداً للغبار.

وافاد بيان للهيئة ان "طقس البلاد ليوم غد الاثنين، سيكون صحواً، في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في بعض الأماكن الى (20-30) كم/س مسببة تصاعداً للغبار، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع البيان ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم، فيما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضحت الهيئة أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائما جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لسابقه في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".