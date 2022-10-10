هيئة الأنواء: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الاثنين، حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي واحياناً غائم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً، فيما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً الى غائم يتحول تدريجياً الى صحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".