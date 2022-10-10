قتلى وجرحى في قصف كييف.. وزيلينسكي يتّهم موسكو بمحاولة "محو بلاده"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الأوكرانية، الاثنين، مقتل 8 أشخاصٍ على الأقل وإصابة 12 آخرين بجروحٍ متفرّقة، في تصعيدٍ روسي جديد عقب حادثة تفجير جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن روسيا أطلقت 75 صاروخاً واستخدمت مسيّرات في هجومها اليوم الاثنين، مؤكّداً أن سلاح الدفاع الجوي أسقط 41 من تلك الصواريخ.

ياتي التصعيد الأخير، قبيل اجتماعٍ مقرر لمجلس الأمن القومي الروسي، لبحث الردّ على التفجير الذي ضرب جسر كيرتش بواسطة شاحنة مفخخة، السبت الماضي.

وردّاً على القصف الصاروخي الذي استهدف كييف ومدنٍ أخرى، اتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موسكو بمحاولة "محو بلاده عن وجه الأرض".

في المقابل، وصف مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، القصف الروسي على المدن الأوكرانية بـ "جريمة حرب"، معتبراً أنها حربٌ "لا قواعد لها".

وطالب بودولياك، بتقديم أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، وطرد القوات الروسية من جميع المؤسسات الدولية، ومحاسبة المسؤولين الروس وإصدار أوامر اعتقال بحقهم .

واشتعلت النيران في عددٍ من صهاريج الوقود كانت على متن قطارٍ يسير على جسر كيرتش الذي يصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم، السبت الفائت، بسبب انفجار شاحنةٍ مفخخة على الطريق البري المقابل لسكة القطار.

هدّد حينها مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، بتدمير كل شيء "غير شرعي"، قائلاً: "إنها البداية.. كل شيء غير شرعي يجب تدميره".

وقبيل ضرب جسر كيرتش بعدة ساعات، كانت موسكو قد أعلنت سيطرة قواتها على ثلاث قرى شرقي أوكرانيا، بعد خسارة مساحات واسعة من الأراضي خلال الأسابيع الأخيرة لصالح كييف.