حكومة كوردستان تؤمّن النقل المجاني لـ 450 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة في أربيل

أربيل (كوردستان24)- أمنّت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان حافلات نقلٍ مجانية لـ 450 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مدينة أربيل وضواحيها.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان نقلاً عن المشرفة التربوية في ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تانيا جمال، الاثنين، قولها "يومياً وعلى مدار العام ستُخصص 50 حافلة نقل مجانية لـ 450 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مدينة أربيل وضواحيها".

وأكدت "إضافةً إلى توفير حافلات مجانية لنقل الطلبة، ستدفع الحكومة كذلك مصاريفهم الشهرية من خلال تقديم مساعداتٍ مالية حتى لا يثقلوا كاهل أسرهم".

وأشارت إلى أن "المساعدة تشمل الطلبة من الصف الأول الابتدائي إلى الصف التاسع المتوسط والذين يدرسون في المعاهد والمراكز التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وتابعت "في مركز روشا لعلوم الكمبيوتر أيضاً ستعقد دوراتٌ شهرية لتعليم الأشخاص المكفوفين كيفية استخدام الكمبيوتر والهواتف الذكية".

يأتي هذا في ظل إهتمام حكومة إقليم كوردستان بتقديم المزيد من الخدمات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.