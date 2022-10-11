واشنطن تدعو العراقيين الى حوار شامل وعدم اللجوء للعنف

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة القوى السياسية العراقية، الى البدء بحوار واسع وشامل، وعدم اللجوء الى العنف، مشيرة الى انهم لم يتمكنوا من حل خلافاتهم،بعد مرور عام على الانتخابات المبكرة.

وقال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان بمناسبة مرور عام على الانتخابات العراقية المبكرة، إنه "قبل عام من الآن صوّت العراقيون في انتخابات مبكرة ذات مصداقية على أمل أن تسفر عن حكومة تعكس إرادة الشعب العراقي. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن قادة العراق من حل خلافاتهم السياسية".

وتابع برايس ان "الولايات المتحدة تؤيد إجراء حوار واسع وشامل من أجل رسم مسار مشترك للمضي قدماً، ونضم صوتنا إلى العديد من أصدقائنا العراقيين في التأكيد مرة أخرى على أن العنف غير مقبول، وندعو جميع الأطراف إلى أن تتخذ مساراً سلمياً وشاملاً للخروج من المأزق السياسي الحالي".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، انه "في الوقت الراهن، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة مع حكومة وشعب العراق لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وضمان الهزيمة الدائمة لداعش، والقضاء على الفساد، وزيادة المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ".