كبند طارئ.. إدراج الاعتداءات على الأراضي العراقية في اجتماعات البرلمان الدولي

أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله عن إدراج قضية الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية من قبل دول الجوار كبند طارئ ضمن جدول اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي للحصول على الدعم والتضامن الدولي.

وقال النائب الثائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله في بيان له "نجح الوفد العراقي وبجهود استثنائية في إقناع دول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي ومجموعة الجيوَسياسية العربية بأن يكون البند الطارئ العراقي هو الوحيد الذي سيتم عرضه".

وأضاف عبدالله "تم التصويت بالقبول على تقديم مطلب العراق في إدراج قضية الإعتداءات المتكررة على أراضينا من قبل دول الجوار (إيران-تركيا) كبند طارئ ضمن جدول إجتماعات الإتحاد البرلماني الدولي للحصول على الدعم والتضامن الدولي".

وأوضح رئيس الوفد العراقي "قدمنا تقرير مفصل ووافي بشأن إستمرار الإعتداءات العسكرية على الأراضي العراقية وخرق الأجواء والسيادة الوطنية، والتجاوز على حصة العراق المائية من قبل الجمهورية الإسلامية والجانب التركي".

ويشارك الوفد العراقي في إجتماعات الجمعية العامة (145) للدورة 210 للإتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم الذي يعقد في العاصمة كيغالي لجمهورية رواندا والذي سيستمر لعدة أيام".

ويضم الوفد النيابي كل من أرشد الصالحي، وحدة الجميلي، مضر الكروي، سهام الموسوي، عدنان الجابري، نجوى كاكي، ونائب الأمين العام لمجلس النواب السيد صادق جمعة حميد.