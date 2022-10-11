سیاسة

إخلاء سبيل المالكي بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية التسريبات الصوتية

author_image سوار أحمد
العراق نوري المالكي القضاء التسريبات الصوتية

أربيل (كوردستان 24)- تم إخلاء سبيل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بكفالة، اليوم الثلاثاء، بعد مثوله أمام القضاء في قضية التسريبات الصوتية، وذلك وفق ما أعلن القيادي في التيار الصدري القاضي جعفر الموسوي.

وقال الموسوي في بيان، إنه "بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات فقد مثل الأخير صباح هذا اليوم أمام المحكمة المذكورة".

واكد أنه "تم تدوين أقوال المالكي ابتدائيا وقضائيا وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف