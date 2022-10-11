إخلاء سبيل المالكي بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية التسريبات الصوتية

أربيل (كوردستان 24)- تم إخلاء سبيل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بكفالة، اليوم الثلاثاء، بعد مثوله أمام القضاء في قضية التسريبات الصوتية، وذلك وفق ما أعلن القيادي في التيار الصدري القاضي جعفر الموسوي.

وقال الموسوي في بيان، إنه "بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات فقد مثل الأخير صباح هذا اليوم أمام المحكمة المذكورة".

واكد أنه "تم تدوين أقوال المالكي ابتدائيا وقضائيا وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة".