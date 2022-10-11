سیاسة

مسرور بارزاني وإيريك شوفالييه يتباحثان حول الوضع السياسي في العراق

سلطنا الضوء على أهمية إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل المشاكل على أساس الحوار والتفاهم المشترك
author_image مظفر مزوري
کوردستان السفير الفرنسي القنصل الفرنسي رئيس حكومة اقليم كوردستان بارزاني

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه، وتباحثا حول الوضع السياسي واخر المستجدات في العراق.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان له اليوم الثلاثاء "استقبلنا اليوم السفير الفرنسي لدى العراق السيّد ايريك شوفالييه، بحضور القنصل العام الفرنسي لدى إقليم كوردستان السيّد اوليفييه ديكوتينيي".

وأضاف البيان "تباحثنا في اللقاء، بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا، كذلك ناقشنا آخر المستجدات والتطورات السياسية في العراق والجهود المبذولة لإنهاء حالة الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع البيان "سلطنا الضوء على أهمية إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل المشاكل على أساس الحوار والتفاهم المشترك".

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