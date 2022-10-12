أكثر من 12 مليون تلميذا وطالبا.. انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية اليوم الاربعاء، انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن اعداد الطلبة الكلي تجاوز 12 مليون تلميذا وطالبا.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير التربية علي حميد الدليمي، في وقت سابق، ان انطلاق العام الدراسي سيكون اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 12 تشرين الأول لعام 2022.

وأعلنت وزارة التربية أن" أكثر من 12 مليون تلميذا وطالبا، التحقوا بمدارسهم ، فيما بينت أن اعداد طلبة الاول الابتدائي بلغ اكثر من مليون و 200 الف تلميذا".

ووجه الوزير دعوة إلى "الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية والتدريسية كافة لإقامة كرنفال تربوي تستقبل فيه الطلبة".