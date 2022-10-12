مجتمع

أكثر من 12 مليون تلميذا وطالبا.. انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس العراق

author_image سوار أحمد
العراق وزارة التربية انطلاق العام الدراسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية اليوم الاربعاء، انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن اعداد الطلبة الكلي تجاوز 12 مليون تلميذا وطالبا.

وجاء ذلك بعدما أعلن وزير التربية علي حميد الدليمي، في وقت سابق، ان انطلاق العام الدراسي سيكون اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 12 تشرين الأول لعام 2022.

وأعلنت وزارة التربية أن" أكثر من 12 مليون تلميذا وطالبا، التحقوا بمدارسهم ، فيما بينت أن اعداد طلبة الاول الابتدائي بلغ اكثر من مليون و 200 الف تلميذا".

ووجه الوزير دعوة إلى "الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية والتدريسية كافة لإقامة كرنفال تربوي تستقبل فيه الطلبة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف