بايدن: بوتين أساء التقدير وحساباته كانت خاطئة "لاحتلال أوكرانيا"

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير قدرة قواته على "احتلال أوكرانيا"، مشيراً إلى أن حساباته أخطأت تماماً بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقع أن يواجهها.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الأمريكية، "أعتقد أن بوتين شخص عقلاني أساء التقدير بشكلٍ كبير"، مضيفاً أن "حساباته أخطأت تماماً عندما كان يعتقد أنه سيُستقبل بالأحضان".

ورداً على سؤال بشأن تلويح بوتين بإمكانية استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا، أجاب بايدن: "لا أعتقد أنّه سيفعل ذلك، لكنني أعتقد أنه أمر غير مسؤول من جهته أن يتحدث عن ذلك".

وحول نيته لقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في أندونيسيا في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، قال بايدن إن "الأمر مرهون بالظروف".

وأضاف: "لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلى في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأمريكية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به".

وأكد أنه يرفض "التفاوض مع روسيا على أي شيء يتعلق ببقائهم (الروس) في أوكرانيا أو احتفاظهم بجزء من أوكرانيا".