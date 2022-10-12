المالية النيابية تكشف أسباب إنهاء تكليف وزير المالية بالوكالة

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فيصل النائلي، إن قرار إنهاء تكليف وزير المالية بالوكالة، إحسان عبد الجبار، جاء بسبب "سوء الإدارة والتخطيط وعدم القيام بواجباته في إدارة الوزارة المكلّف بتسيير أمورها".

وصوّت مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، بالموافقة على قرارٍ يقضي بإنهاء تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار من منصب وزير المالية بالوكالة.

وذكرت وسائل إعلامٍ محلية، نقلاً عن النائلي، أن لدى مجلس النواب مآخذ كثيرة على أداء الوزير المكّلف بالوكالة، مؤكّداً أنه كان يتصرف بطريقةٍ "غير مهنية واللامبالاة مع القضايا الحساسة لاسيما تنفيذ قانون الأمن الغذائي".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، إن أكثر من 150 نائباً وقّعوا على طلب إنهاء تكليفه وزيراً للمالية بالوكالة.

وكان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قد كلّف في الـ 16 أغسطس آب الماضي، وزير النفط إحسان عبد الجبار بإدارة مهام وزارة المالية، عقب استقالة علي عبد الأمير علاوي من منصبه.