وسط إجراءات أمنية مشددة.. برلمان العراق يجتمع اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع أعضاء البرلمان العراقي في وقت لاحق من اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ولجأت القوات الأمنية الى فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة، بغداد، قبل الجلسة البرلمانية المرتقبة.

ولا تزال حالة من عدم اليقين تخيم على الجلسة التي من المقرر أن تبدأ الساعة 11,00 (08,00 ت غ) في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة، والتي تضم سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية.

وفشلت القوى السياسية العراقية، في اختيار رئيس للوزراء، منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي نُظمت حينها على وقع موجة من الاحتجاجات ضد الفساد المستشري والبطالة المتفشية والبنية التحتية المتدهورة.

وكان مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد أوضح يوم الثلاثاء، أن الجلسة البرلمانية المقررة اليوم سيكون لها "بند واحد على جدول الأعمال، وهو انتخاب رئيس الجمهورية".

وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي حدد اليوم الخميس موعداً لعقد جلسة انتخاب الرئيس، إلا أن الخلافات لا تزال تطغى على المشهد برمته.

وأدت الانقسامات بين القوى السياسية إلى أزمة أدخلت البلاد في شلل سياسي استمر عاماً. ويتمحور الخلاف الراهن حول منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.