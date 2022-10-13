سیاسة

السوداني: أعد العراقيين بتشكيل حكومة قوية وبناء علاقات دولية متوازنة

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محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
العراق محمد شياع السوداني العرا رئيس الوزراء

أربيل (كوردستان24)- تعهد المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وحفظ الأمن وبناء علاقات دولية متوازنة.

وكتب محمد شياع السوداني في حسابه الرسمي بموقع تويتر "شكراً لله وشكراً لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة".

وتابع: "أعد العراقيين أن أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأن تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة".

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