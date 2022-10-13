الرئيس بارزاني يهنّئ السوداني لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس مسعود بارزاني، الخميس، محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وخلال اتصالٍ هاتفي، تمنّى الرئيس بارزاني الموفقية والنجاح للسوداني في مهامه الجديدة.

وقال مقر البارزاني "أجرى الرئيس مسعود بارزاني مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد شياع السوداني، هنّأه بمناسبة تكليفه لتشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة، وتمنى له الموفقية والنجاح".

وكان الرئيس العراقي المنتخب، عبد اللطيف رشيد، قد كلّف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عامٍ من الانسداد السياسي الذي شهدته البلاد.