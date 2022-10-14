المالكي يدعو السوداني ورشيد الى الإسراع بتشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الخميس، الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الى الإسراع في تشكيل الحكومة، وتحمل مسؤوليتهما.

ونشر المالكي على حسابه في موقع تويتر "اليوم..أنجزت خطوة مهمة في طريق بناء الدولة، فقد تم انتخاب رئيس الجمهورية، وتم تكليف رئيس الوزراء".

وأضاف "وفي الوقت الذي نقدم التهاني والتبريك لهما، فاننا نشد على ايديهما في بذل أقصى الجهد لقيادة البلد في المرحلة المقبلة، والاسراع بتشكيل الحكومة والانطلاق نحو تحمل مسؤوليتها، بعد مخاض طويل وشاق".