الأنواء الجوية: أمطار خفيفة وإنخفاض في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم السبت عن حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم والأيام التي تليها، متوقعةً هطول امطار خفيفة وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان لها عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت "في عموم البلاد سيكون الطقس غائم جزئياً ودرجات الحرارة ستكون مقاربة ليوم أمس، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية 6 – 8 كيلومتر".

وأضافت الهيئة "ان الطقس يوم غد الاحد سيكون غائم جزئياً في معظم مناطق البلاد مع زخات مطر خفيفة ورعدية أحياناً في المناطق الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20 كيلومتر في الساعة ومدى الرؤية 6 – 8 كيلومتر".

وأشار البيان إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأوضح أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت البيان إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء، سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية".