ثمانية أحزابٍ عراقية تتّحد في كتلةٍ سياسية باسم "قوى التغيير"

أربيل (كوردستان 24)- أُعلِن اليوم السبت، عن تشكيل كتلةٍ سياسية جديدة في العراق باسم (قوى التغيير)، تضمّ 8 أحزاب وحركات سياسية، أبرزها الحزب الشيوعي وحركة تشرين.

وخلال الإعلان عن تشكيل الكتلة أمام مجموعةٍ من وسائل الإعلام المحلية، قال عضو الكتلة محمد الشيخ، إن "قوى التغيير مؤمنة بضرورة وجود جهة تمثل الشارع".

وتضمّ الكتلة المستحدثة، الحزب الشيوعي- البيت الوطني- نازل آخذ حقي- البيت العراقي- تيار الوعد- حركة تشرين- التيار الاجتماعي والتيار الديمقراطي.

وبحسب بيان التأسيس، فإن كتلة (قوى التغيير) تعتزم "إحداث تغيير لاسترجاع هيبة العراق، وتفتح حوارات مع كل القوى الأخرى المتبنية لهذا النهج".

ووجّه عضو الكتلة محمد الشيخ نداءً إلى الأمم المتحدة وجميع مكونات المجتمع الدولي "لإنهاء نظام المحاصصة".

يأتي ذلك، بعد انتخاب مجلس النواب العراقي الدكتور عبد اللطيف رشيد، رئيساً للعراق بعد عامٍ من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ انتخابات أكتوبر تشرين الأول 2021. في وقتٍ كُلِّف محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.