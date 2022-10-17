ارتفاع حصيلة القتلى في حريق بسجن إيراني إلى ثمانية

أربيل (كوردستان 24)- قالت الهيئة القضائية الإيرانية اليوم الإثنين، ان حصيلة القتلى في حريق واضطرابات سجن "إوين" بطهران، ارتفع إلى ثمانية.

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن أربعة سجناء توفوا في المستشفى "نظرا لتراجع وضعهم الصحي، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الحريق والمواجهات بين السجناء إلى ثمانية أشخاص". وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطة القضائية الأحد، قد أشارت إلى مقتل أربعة سجناء "بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق".

وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطة القضائية الأحد، أشارت إلى مقتل أربعة سجناء "بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق" وإصابة 61 بجروح. وأشارت إلى أن عشرة من بين المصابين تم إدخالهم الى المستشفى.

وأفاد "ميزان أونلاين" أن الستة الذين لا يزالون في المستشفى يخضعون للعلاج وحالتهم "تتحسن".

وشهد السجن الواقع في شمال طهران "اضطرابات" ليل السبت، تخللتها مواجهات بين السجناء، وبينهم وبين حراس السجن، إضافة إلى اندلاع حريق في أحد أقسامه، وفق الإعلام المحلي. وأكدت مصادر رسمية ليل السبت الأحد أن الوضع أصبح "تحت السيطرة".

وتصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان من السجن حيث تفيد معلومات أنه تم إيداع بعض الأشخاص الذين اعتقلوا خلال المظاهرات المرتبطة بوفاة أميني والتي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ شهر.

يضم سجن "إوين" سجناء أجانب بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه والمواطن الأمريكي سياماك نمازي، الذي قالت عائلته إنه أعيد إلى "إوين" هذا الأسبوع بعد فترة إفراج مؤقت.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة إن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، محملا "إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا".

وأفادت تقارير أن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي صاحب الجوائز السينمائية الدولية والسياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده محتجزان أيضا في "إوين".