محمد شياع السوداني يستقبل السفيرة الامريكية لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني مساء يوم الاحد السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي، وتم التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسب تنميتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له اليوم " استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلّف السيد محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، السفيرة الأمريكية لدى العراق السيدة آلينا رومانوسكي".

وأضاف البيان "شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة".

وتابع البيان " كما شهد اللقاء تأكيد السيد السوداني على رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية".

ولفت البيان الى انه "أعرب السيد رئيس مجلس الوزراء المكلّف عن حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه، والسعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية".

وأوضح البيان ان السوداني "شدد على أهمية بناء علاقاتٍ دولية متميزة ومتوازنة، بما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي، ومدّ جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي".

وأشار البيان الى ان السفيرة الامريكية "من جانبها أكدت السفيرة الأميركية دعم الحكومة الأمريكية لعراقٍ فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد، وأعربت عن استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد، كما أشادت بتركيز السيد السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف. كما نقلت رغبة الإدارة الأمريكية بالاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب، مشيرة الى أن العراق يمثل مكوناً أساسياً وإستراتيجياً في المنطقة".