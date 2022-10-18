صحة وبیئة

امطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة بدءا من الجمعة

author_image سوار أحمد
العراق حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأنواء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء، سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، فيما سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، في حين سيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق".

 

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