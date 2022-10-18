اقتصاد

بتكلفة 63 مليار دينار.. أربيل تعتزم تنفيذ 116 مشروعا خدميا

author_image سوار أحمد
کوردستان اربيل مشاريع خدمية اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس محافظة أربيل يوم الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022، انه يعتزم تنفيذ 116 مشروعا خدميا في محافظة أربيل، بتكلفة تزيد عن 63 مليار دينار.

وأفاد المجلس في بيان، انه "بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وضمن إطار خطة وبرنامج المشاريع التنموية في محافظة أربيل لعام 2022-2023، وبهدف تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، سينفذ 116 مشروع خدمي بتكلفة 63 مليار و430 مليون و757 الف 590 دينار، حيث "سيتم البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في جميع القطاعات وخاصة الطرق".

وقال المجلس "نؤكد للمواطنين بأننا سنبذل قصارى جهدنا، لتقديم المشاريع الخدمية والإعمار دون تمييز وبشكل متساو لتشمل كافة الأحياء والمجمعات والقرى التي لم تحصل في السابق على الخدمات كما يجب".

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