ريبر أحمد: هدفنا هو تطوير العلاقات مع الدول التي لها ممثليات دبلوماسية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد اليوم الثلاثاء أن هدفنا هو تطوير العلاقات مع الدول التي لها ممثليات دبلوماسية لدى الإقليم.

حديث ريبر أحمد جاء أثناء مشاركته في الاجتماع الذي ضم القناصل والدبلوماسيين الدوليين في أربيل لبحث أوضاع إقليم كوردستان والعراق ومستجدات المنطقة وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال ريبر أحمد إن "هدف حكومة إقليم كوردستان يكمن في تطوير العلاقات مع الأطراف الدولية التي لديها ممثليات دبلوماسية لدى الإقليم".

وأضاف "أنتم على دراية بشأن برنامج حكومة إقليم كوردستان في عملية الإصلاح"، مشيراً إلى أن "تعاونكم وتنسيقكم مع حكومة كوردستان سيعزز مكانتها".